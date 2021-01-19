В Германии до середины февраля продлевают карантинные меры

Об этом, как пишет еженедельник Der Spiegel, федеральный кабинет министров договорился с правительствами земель. До 14 февраля остаются закрытыми заведения общепита, развлекательные учреждения и большая часть магазинов. Помимо этого, по сведениям Der Spiegel, канцлер страны Ангела Меркель и главы федеральных земель договорились об усилении режима дистанционной работы, но пока в чем это будет выражаться, не уточнили. В общественном транспорте или магазине потребуют надевать респираторы. По сведения издания, Меркель и главы федеральных земель не договорились о единых правилах запрета на выход из дома, а также не достигли общей позиции в вопросе закрытия учебных заведений.

