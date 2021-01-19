Директор Центрального разведывательного управления США Джина Хэспел уходит в отставку

Для нее было величайшей честью возглавлять разведывательную организацию. Сама она подчеркнула, что гордится проделанной работой. Джина Хэспел возглавила ЦРУ в мае 2018 года после того, как прежний глава организации Майк Помепо был назначен президентом Дональдом Трампом на пост главы американского Госдепартамента.