Директор Центрального разведывательного управления США Джина Хэспел уходит в отставку

Для нее было величайшей честью возглавлять разведывательную организацию. Сама она подчеркнула, что гордится проделанной работой. Джина Хэспел возглавила ЦРУ в мае 2018 года после того, как прежний глава организации Майк Помепо был назначен президентом Дональдом Трампом на пост главы американского Госдепартамента.
2021-01-19T23:05:24+03:00
2021-01-19T23:05:36+03:00
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23:05, 19 января 2021
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