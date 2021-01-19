По меньшей мере 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США прибыли в столицу страны Вашингтон

Они будут обеспечивать порядок во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Церемония пройдет уже завтра. Сообщается. что полиция перекрыла центр столицы. В операции задействовано большое количество агентов ФБР. Усилена охрана государственных учреждений. Такие меры безопасности принимаются в связи с тем, что в начале месяца сторонники действующего президента Дональда Трампа напали на здание Конгресса США. В результате погибли несколько человек, в том числе один полицейский.