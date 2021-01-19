Аномальное потепление и метели ожидаются в центре Европейской части России

Активная фаза смены погодных процессов будет наблюдаться в четверг днем и в ночь на пятницу, сказали газете РБК в центре погоды «Фобос». В четверг пройдет снег, местами сильный, с метелями. В ночные часы местами ожидается мокрый снег, возможна гололедица. К утру пятницы температура повысится до минус 4 — плюс 1 градус. Самым опасным фактором синоптики называют окажутся резкое повышение температуры и существенное падение атмосферного давления.