Аномальное потепление и метели ожидаются в центре Европейской части России

Активная фаза смены погодных процессов будет наблюдаться в четверг днем и в ночь на пятницу, сказали газете РБК в центре погоды «Фобос». В четверг пройдет снег, местами сильный, с метелями. В ночные часы местами ожидается мокрый снег, возможна гололедица. К утру пятницы температура повысится до минус 4 — плюс 1 градус. Самым опасным фактором синоптики называют окажутся резкое повышение температуры и существенное падение атмосферного давления.
2021-01-19T22:35:48+03:00
2021-01-19T22:35:48+03:00
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22:35, 19 января 2021
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