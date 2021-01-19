Полиция Италии обнаружила в Неаполе и вернула в музей 500-летнюю картину

Работу под названием «Спаситель мира», предположительно кисти одного из учеников Леонардо да Винчи, была найдена в шкафу одной из квартир. Владелец квартиры был арестован по подозрению в хранении краденного. По данным прокуратуры, в музе, где хранилась картина, даже не подозревали о пропаже. Это случилось из-за того, что учреждение не работает уже три месяца из-за коронавируса.
2021-01-19T22:35:21+03:00
2021-01-19T22:35:21+03:00
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22:35, 19 января 2021
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