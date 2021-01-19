Дефицит вакцины от коронавируса возник на Кипре

Из-за этого власти острова изменили процедуру получения прививок. До сегодняшнего дня медики свободно принимали заявки на вакцинацию со стороны любых жителей острова старше 80 лет и сразу же предоставляли им информацию о времени и месте будущих прививок, то теперь возрастная планка существенно повышается – до 90 лет, сказали в министерстве здравоохранения. Как передает агентство ТАСС, жителей прививают вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.