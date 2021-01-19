Дефицит вакцины от коронавируса возник на Кипре

Из-за этого власти острова изменили процедуру получения прививок. До сегодняшнего дня медики свободно принимали заявки на вакцинацию со стороны любых жителей острова старше 80 лет и сразу же предоставляли им информацию о времени и месте будущих прививок, то теперь возрастная планка существенно повышается – до 90 лет, сказали в министерстве здравоохранения. Как передает агентство ТАСС, жителей прививают вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.
2021-01-19T22:34:32+03:00
2021-01-19T22:34:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2776600-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:34, 19 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Адвокат Кобзев: Главная претензия УФСИН, что Навальный уклонялся от явки, однако он до 15 января находился на лечении Судебное заседание по заявлению УФСИН об изменении условного срока Алексею Навальному на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции состоится 2 февраля…
Популярное за неделю
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили Алексея Навального в СИЗО «Матросская Тишина» Как рассказал в эфире «Эха Москвы» ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Алексей Навальный содержится в трехместной камере карантинного отделения СИЗО «Матросская Тишина», он там один…