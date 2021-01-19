Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2»

Bilfinger занимается строительством и инжинирингом, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на электронную переписку фирмы. Сообщается что у Bilfinger с «Северным потоком» было несколько контрактов. Также о выходе из проекта объявила швейцарская страховая компания Zurich. Там подтвердили, что сделали это из-за американских санкций.