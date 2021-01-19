Глава ЦРУ Джина Хаспел объявила о своей отставке

Об этом говорится в распространенном ЦРУ ее письменном заявлении.

«Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», — отметила Хэспел, сообщает ТАСС.