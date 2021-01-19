«Роскосмос» уверяет, что космонавты на МКС не испытывают затруднений с питанием

Ранее американские астронавты передали российским коллегам 13 контейнеров с едой.

В госкорпорации уверяют, что обмены продуктами между российским и американским сегментом МКС происходят регулярно. Об этом, в частности, сказал глава полетов российской части станции Владимир Соловьев. По его уверениям, космонавты сами регулируют свой рацион питания и, в частности, нередко угощают иностранных коллег блюдами русской кухни.

Между тем агентство РИА «Новости» ранее сообщало о том, что российский экипаж испытывает трудности с питанием. Они связаны с отсрочкой запуска грузового корабля «Прогресс» с декабря прошлого года на февраль. Собеседники агентства поясняли, что российская сторона просила США доставить на МКС продукты питания, но вместо этого Штаты предложили воспользоваться американской пищей из-за ее больших запасов. Еда при этом, как утверждается, предоставляется на безвозмездной основе.

В настоящий момент на МКС работают два российских космонавта.