Российское посольство в США заявляет, что власти отключили городские телефонные линии в нью-йоркском консульстве

Российское посольство в США заявляет, что американские власти отключили городские телефонные линии в нью-йоркском консульстве. Никакой информации от американской стороны по этому вопросу пока нет.

Сегодня утром российское консульство в Нью-Йорке заявило в твиттере о том, что «с 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии российского генерального консульства в Нью-Йорке, и периодически возникают перебои с доступом в Интернет». Российское государственное новостное агентство Спутник со ссылкой на источник внутри консульства сообщило, что американские власти ссылаются на технические проблемы, а в консульстве заявляют, что двухдневная задержка в восстановлении связи — беспрецедентна.

Этот же собеседник сообщил Спутнику, что все телефонные линии, по его ощущению, были отсоединены одновременно. Консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил агентству РИА «Новости», что из-за отсутствия связи возникли проблемы у российской диаспоры и что речь идет об отключении нескольких десятков телефонных линий. При этом от оценок происходящего, в частности, от обвинений американской стороны в преднамеренном отключении связи в Консульстве, Топольский воздержался.

По всем вопросам российское консульство в Нью-Йорке просит обращаться российских граждан по электронной почте.