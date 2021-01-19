Фильм-расследование о Владимире Путине опубликовали сегодня соратники Алексея Навального

Сам политик сейчас находится в СИЗО, его арестовали на 30 суток, однако, как говорят авторы фильма, он успел перед возвращением из Германии снять несколько видеороликов.

В двухчасовом фильме, который появился сегодня на youtube-канале Навального утверждается, что Путину принадлежит резиденция, стоимость строительства которой оценивается почти в 100 млрд. рублей.

В Кремле отрицают, что у президента Владимира Путина есть дворец в Геленджике. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал агентству РИА «Новости», что в российском руководстве в то же время не ознакомились с новым расследованием Алексея Навального и его соратников.

Политолог Екатерина Шульман сказала в эфире «Эха Москвы», что у расследования, по ее мнению, есть по меньшей мере три адресата

Для Путина и ближайшего окружения, по мнению Шульман, все это означает лишь одно – рядом есть предатель.

Представители Навального утверждают, что по данным внутренней статистики YouTube-канала, ролик менее чем за час посмотрели более миллиона раз. Сам Навальный тем временем в сообщении из СИЗО сказал, что не жалеет о возвращении в Россию. Он подчеркнул, что не мог поступить иначе, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма.

