Прокуратура потребовала от Санкт-Петербургского университета демонтировать бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди

Он установлен во дворе вуза. В биографии учёного разглядели пособничество гитлеровцам, полякам и пантюркизм, пишет интернет-издание «Фонтанка». Памятник был торжественно открыт больше 12 лет назад. Это был дар Башкирии университету. Однако это не единственный памятник Валиди в России. Еще один есть в самой Башкирии. А памятная доска расположена на здании Национальной республиканской библиотеки в Уфе.

