Турфирмы жалуются, что не получили обещанные субсидии за развитие внутреннего туризма

В частности, за туры на Байкал и в Хакасию, пишет газета РБК. В результате, как утверждают в отрасли, под вопросом оказались запланированные уже на этот год программы. На проблему обратили внимание Российский союз туриндустрии и общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Участники рынка обратились в правительство. Эксперимент, в рамках которого турфирмы могут получить от государства возмещение части расходов за организацию туров по пилотным внутренним маршрутам, запустили в прошлом году В перечень субсидируемых входят 11 маршрутов в «приоритетных» субъектах, в том числе Краснодарский край (без Сочи), Республика Алтай и Алтайский край, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Архангельская и Вологодская области. За каждого привезенного туриста турфирма должна получить от государства по 5 тыс. руб. на большинстве маршрутов.
2021-01-19T21:33:08+03:00
2021-01-19T21:33:08+03:00
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21:33, 19 января 2021
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