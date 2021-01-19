Турфирмы жалуются, что не получили обещанные субсидии за развитие внутреннего туризма

В частности, за туры на Байкал и в Хакасию, пишет газета РБК. В результате, как утверждают в отрасли, под вопросом оказались запланированные уже на этот год программы. На проблему обратили внимание Российский союз туриндустрии и общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Участники рынка обратились в правительство. Эксперимент, в рамках которого турфирмы могут получить от государства возмещение части расходов за организацию туров по пилотным внутренним маршрутам, запустили в прошлом году В перечень субсидируемых входят 11 маршрутов в «приоритетных» субъектах, в том числе Краснодарский край (без Сочи), Республика Алтай и Алтайский край, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Архангельская и Вологодская области. За каждого привезенного туриста турфирма должна получить от государства по 5 тыс. руб. на большинстве маршрутов.