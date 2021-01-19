Власти США признали геноцидом действия китайских властей по отношению к уйгурам

Также Вашингтон характеризует происходящее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как «преступления против человечности», сказал американский госсекретарь Майкл Помпео. Такую политику руководство КНР, по его словам, проводит по меньшей мере с марта 2017. Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения, что на северо-западе страны ущемляются права и свободы местных жителей.