Роскосмос заверяет, что ситуация с продуктами на МКС не вызывает опасений

Американские и российские экипажи регулярно обмениваются едой сказал руководитель полётом российского сегмента станции Владимир Соловьев. Ранее в ходе переговоров с землей члены экипажа рассказали, что американские астронавты передали российским космонавтам 13 контейнеров с продуктами питания. Проблемы, как передает агентство РИА «Новости», возникли из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Старт был запланирован на 11 декабря, теперь его ожидают не раньше 16 февраля.