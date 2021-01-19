Роскосмос заверяет, что ситуация с продуктами на МКС не вызывает опасений

Американские и российские экипажи регулярно обмениваются едой сказал руководитель полётом российского сегмента станции Владимир Соловьев. Ранее в ходе переговоров с землей члены экипажа рассказали, что американские астронавты передали российским космонавтам 13 контейнеров с продуктами питания. Проблемы, как передает агентство РИА «Новости», возникли из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Старт был запланирован на 11 декабря, теперь его ожидают не раньше 16 февраля.
2021-01-19T21:04:22+03:00
2021-01-19T21:04:22+03:00
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21:04, 19 января 2021
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