Оппозиционная коалиция в Центральноафриканской республике отказывается признавать итоги президентских выборов

В эту структуру входят 15 оппозиционных партий. Все они, как передает AFP, осудили многочисленные нарушения и подтасовки, которыми были отмечены прошедшие выборы, говорится в общем заявлении коалиции. Накануне Конституционный суд страны утвердил победу на выборах действующего президента Фостен-Арканжа Туадеры. Сами выборы проходили на фоне обострения внутриполитического конфликта между центральной властью и оппозицией в регионах.
2021-01-19T21:03:35+03:00
2021-01-19T21:03:35+03:00
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21:03, 19 января 2021
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