Оппозиционная коалиция в Центральноафриканской республике отказывается признавать итоги президентских выборов

В эту структуру входят 15 оппозиционных партий. Все они, как передает AFP, осудили многочисленные нарушения и подтасовки, которыми были отмечены прошедшие выборы, говорится в общем заявлении коалиции. Накануне Конституционный суд страны утвердил победу на выборах действующего президента Фостен-Арканжа Туадеры. Сами выборы проходили на фоне обострения внутриполитического конфликта между центральной властью и оппозицией в регионах.