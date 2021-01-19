Российская компания подтвердила, что оказывает услуги сторонникам уходящего президента США Дональда Трампа

Фирма DDoS-Guard обеспечивает защиту социальных сетей активистов, которые пользуются социальной сетью Parler, передает агентство Reuters. В самой компании говорят, что они не предоставляют услуги по размещению серверов сторонникам Трампа. В компании не стали уточнять, как именно помогают клиентам, поскольку это противоречит политике конфиденциальности компании. Parler популярна среди американских ультраправых. До этого все е данные размещались на серверах американской компании Amazon, которая фактически блокировала доступ к соцсети после попытки захвата Капитолия.
2021-01-19T21:03:08+03:00
2021-01-19T21:03:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 19 января 2021
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