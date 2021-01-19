Лидер республиканцев в американском Сенате обвинил президента Трампа в причастности к беспорядкам в Вашингтоне

Лидер республиканцев в американском Сенате обвинил президента Дональда Трампа в причастности к беспорядкам в Вашингтоне. Митч Макконел считает, что его однопартиец спровоцировал толпу, которая в итоге напала на Капитолий. Об этом он сказал на заседании верхней палаты законодательного органа. По словам Макконела, толпе внушили ложь. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе один полицейский.
2021-01-19T21:02:46+03:00
2021-01-19T21:02:46+03:00
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21:02, 19 января 2021
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