Лидер республиканцев в американском Сенате обвинил президента Трампа в причастности к беспорядкам в Вашингтоне

Лидер республиканцев в американском Сенате обвинил президента Дональда Трампа в причастности к беспорядкам в Вашингтоне. Митч Макконел считает, что его однопартиец спровоцировал толпу, которая в итоге напала на Капитолий. Об этом он сказал на заседании верхней палаты законодательного органа. По словам Макконела, толпе внушили ложь. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе один полицейский.