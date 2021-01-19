Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недопустимым арест российского политика Алексея Навального

На слушаниях в Европейском парламенте дипломат напомнил, что Евросоюз осудил случившееся. Ряд участников дебатов настаивал на введении новых индивидуальных санкций, а также усилении экономических санкций в отношении России. В том числе потребовали запрета дальнейшего строительства газопровода «Северный поток 2».