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21:02, 19 января 2021

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недопустимым арест российского политика Алексея Навального

На слушаниях в Европейском парламенте дипломат напомнил, что Евросоюз осудил случившееся. Ряд участников дебатов настаивал на введении новых индивидуальных санкций, а также усилении экономических санкций в отношении России. В том числе потребовали запрета дальнейшего строительства газопровода «Северный поток 2».



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