Новые столкновения в Тунисе — беспорядки произошли в столице страны

Протестующие требовали от властей отпустить задержанных за последние дни по обвинению в участии в беспорядках, передает агентство ТАСС. Также звучали требования об отставке правительства и роспуске парламента. Для разгона манифестантов применялся слезоточивый газ. Волнения начались в конце прошлой недели. Они охватили преимущественно рабочие районы. Беспорядки вспыхнули в 10-летнюю годовщину начала событий, которые получили название «Арабская весна», и привели к смене режимов в ряде североафриканских и ближневосточных стран, в том числе в Тунисе.