Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен собирается пересмотреть санкционную политику страны

Об этом она сказала на слушаниях в Сенате. Сегодня палата американского Конгресса рассматривает кандидатов на основные посты в администрации избранного президента Джо Байдена. По словам Йеллен, они собираются пересмотреть санкции для того, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом. Каким именно, кандидат пока не уточнила.
2021-01-19T20:32:30+03:00
2021-01-19T20:32:30+03:00
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20:32, 19 января 2021
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