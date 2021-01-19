Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен собирается пересмотреть санкционную политику страны

Об этом она сказала на слушаниях в Сенате. Сегодня палата американского Конгресса рассматривает кандидатов на основные посты в администрации избранного президента Джо Байдена. По словам Йеллен, они собираются пересмотреть санкции для того, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом. Каким именно, кандидат пока не уточнила.