Несколько десятков телефонных линий отключены в российском генконсульстве в Нью-Йорке

Как сказал агентству РИА «Новости» представитель дипмиссии, они одномоментно были отрезаны от связи. Из-за этого проблемы возникли у российской диаспоры. По словам дипломатов, связь отключила американская сторона. Также возникли перебои с интернетом. Разъяснений по этому поводу со стороны властей США дипмиссия пока не получала. Проблемы возникли в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония пройдет завтра в Вашингтоне.