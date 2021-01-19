По мнению Сергея Маркова, подготовкой материалов к фильму Навального о дворце Путине занимается разведка стран НАТО

На ютуб-канале Алексея Навального вышло двухчасовое расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Политолог Сергей Марков считает, что подготовкой этих материалов занимается разведка стран НАТО. Такое мнение он высказал в эфире

радиостанции «Эхо Москвы».

«Это расследование показывает, что расследованием этим занимается вовсе не Навальный, а какие-то другие структуры — спецслужбы стран НАТО. А он просто озвучивает», — сказал он.

По словам С.Маркова, руководство западных разведок «пересекло красную черту», опубликовав это видео.

«Прямые нападки на Путина означают, что руководство западных разведок пересекло красную черту, и больше Москва либерализмом с Навальным и его сторонниками не будет. Это переход на личную атаку против Владимира Путина, который начался в сентябре. Именно тогда руководство спецслужб США, Великобритании и подчиненных им спецслужб Германии приняло решение перейти красную черту и перейти к атакам лично персонально на Путина, обвиняя его в убийстве. Я бы на его месте сейчас никуда не ездил в западные страны, поскольку есть реальная угроза политического убийства президента России». – сказал он.