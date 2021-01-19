Противоречивая информация приходит о задержании бывшего владельца торговых комплексов «Три кита» и «Гранд»

Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что Сергей Зуев был задержан на минувшей неделе в столичном аэропорту «Шереметьево». Он находился в розыске по делу о самоуправстве. Адвокат Зуева сказал агентству ТАСС, что информацией о задержании своего подзащитного он не располагает. 11 лет назад суд в Наро-Фоминске приговорил бизнесмена к восьми годам заключения. Он признал его виновным в контрабанде мебели.
2021-01-19T20:05:05+03:00
2021-01-19T20:05:05+03:00
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20:05, 19 января 2021
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