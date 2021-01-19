Общественная палата Москвы просит Мосгордуму разрешить электронный сбор подписей за кандидатов на региональных выборах

С такой инициативой к спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову обратился зампред палаты, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Ранее глава ЦИК Эллам Памфилова предложила внести этот вопрос на рассмотрение в городскую думу. Шапошников ранее сказал «агентству «Интерфакс», что инициатива о сборе подписей через госуслуги может быть принята парламентом. Пока закон разрешает собирать таким образом не больше половины подписей.