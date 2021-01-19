Законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев подготовили в Госдуме

Он разрешает вынашивать детей исключительно для граждан России или лиц с видом на жительство в стране, которые состоят в браке, передает агентство ТАСС. Авторы инициативы поясняют, что суррогатное материнство стало легальным, дешевым и беспрепятственным способом преодоления запрета на усыновление иностранцами рожденных в России детей, который был установлен в 2012 году. По их мнению, в итоге сформировался рынок «экспорта» российских детей, оценить его объемы практически невозможно. Ранее в России было возбуждено уголовное дело в отношении участников системы суррогатного вынашивания детей для иностранцев. Организаторов этого бизнеса и счета их компаний арестовали.