Законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев подготовили в Госдуме

Он разрешает вынашивать детей исключительно для граждан России или лиц с видом на жительство в стране, которые состоят в браке, передает агентство ТАСС. Авторы инициативы поясняют, что суррогатное материнство стало легальным, дешевым и беспрепятственным способом преодоления запрета на усыновление иностранцами рожденных в России детей, который был установлен в 2012 году. По их мнению, в итоге сформировался рынок «экспорта» российских детей, оценить его объемы практически невозможно. Ранее в России было возбуждено уголовное дело в отношении участников системы суррогатного вынашивания детей для иностранцев. Организаторов этого бизнеса и счета их компаний арестовали.
2021-01-19T20:03:30+03:00
2021-01-19T20:03:30+03:00
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20:03, 19 января 2021
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