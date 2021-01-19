Подразделения радиационной и химической защиты развернуты в Вашингтоне накануне инаугурации Джо Байдена

Подразделения радиационной и химической защиты развернуты в Вашингтоне накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. На реках в столице США замечены катера береговой охраны, передает агентство «Интерфакс». Задействованы также специальные отряды, управляемые роботы для осмотра подозрительных предметов. В поисках взрывчатки участвуют служебные собаки. В город все еще стягивают подразделения Национальной гвардии для обеспечения порядка. Центр Вашингтона полностью блокирован. Усилена охрана у всех государственных учреждений.
2021-01-19T20:02:59+03:00
2021-01-19T20:02:59+03:00
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20:02, 19 января 2021
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