В Москве этим вечером вспоминают журналиста Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова

Исполняется 12 лет со дня их убийства в центре города, на Пречистенке. Люди приезжают этим вечером к месту убийства Бабуровой и Маркелова, приносят цветы и свечи. Рядом дежурит полиция. Об инцидентах или задержаниях не сообщается. Ранее мэрия Москвы не согласовала традиционное шествие памяти убитых. В столичной администрации сослались на чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
2021-01-19T20:01:49+03:00
2021-01-19T20:01:49+03:00
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20:01, 19 января 2021
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