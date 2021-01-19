В Москве этим вечером вспоминают журналиста Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова

Исполняется 12 лет со дня их убийства в центре города, на Пречистенке. Люди приезжают этим вечером к месту убийства Бабуровой и Маркелова, приносят цветы и свечи. Рядом дежурит полиция. Об инцидентах или задержаниях не сообщается. Ранее мэрия Москвы не согласовала традиционное шествие памяти убитых. В столичной администрации сослались на чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.