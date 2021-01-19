Алексей Венедиктов направил письмо в МГД с предложением собирать подписи для выдвижения кандидатов в Мосгордуму онлайн

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что направил письмо в Мосгордуму с предложением собирать подписи для выдвижения кандидатов в Мосгордуму в 2021 году онлайн.

«Я предложил, чтобы ЦИК поддержал, чтобы можно было собирать электронные подписи для кандидатов, которые идут не от партии в Мосгордуму. И Элла Памфилова поддержала, но я должен написать письмо в Мосгордуму. Я написал его сегодня и отправил уже Алексею Шапошникову с просьбой поставить вопрос и внести некоторые поправки в закон о выборах в Мосгордуму. Письмо ушло. Я видел реакцию Шапошникова о том, что инициатива имеет все шансы на принятие», — рассказал А.Венедиктов.

По его словам, здесь вопрос будет стоять, сколько электронных подписей будет допущено. «Вот если надо собрать 10 тысяч голосов, а 5 тысяч только можно электронно. Я хочу сейчас посмотреть, мы в письме не написали сколько. Но наш штаб на встрече с Шапошниковым будет говорить, что надо поставить49,9%», — сказал глава штаба.

Электронные подписи, добавил А.Венедиктов, будут введены в двух округах столицы.

«У нас один округ от ушедшего Николая Губенко и второй округ от депутата Олега Шереметьева, который осужден и приговор вступил в силу», — сказал он.

Ранее сам Шапошников подтвердил, что обсуждал инициативу с Венедиктовым по телефону. По его словам, эта идея имеет все шансы на реализацию.