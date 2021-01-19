Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву

Это связано с тем, что он неоднократно ездил в Крым после его присоединения к России, поясняли в Вильнюсе. Также, добавили в литовском МИДе, на полуострове певец допускал высказывания, которые оправдывают нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Литва, как и большинство западных стран, не признает новый статус Крыма.