В России почти на 7% снизилось количество пациентов с коронавирусом, говорят в министерстве здравоохранения

В то же время на лечении по-прежнему остается много пациентов, чуть больше 1 млн человек. По словам министра Михаила Мурашко, сейчас в стране свободно около четверти коечного фонда для заразившихся коронавирусом. Он добавил, что уже во всех регионах началась вакцинация от коронавируса.