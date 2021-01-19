США в ближайшее время планируют рассмотреть дополнительные санкции против России

Они будут приняты по закону «О противодействии противникам Америки», сказал госсекретарь США Майк Помпео. В то же время уже завтра он покидает свой пост вместе с действующим президентом Дональдом Трампом. Помпео напомнил, что сегодня были введены санкции против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца КВТ-РУС, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток 2».