США в ближайшее время планируют рассмотреть дополнительные санкции против России

Они будут приняты по закону «О противодействии противникам Америки», сказал госсекретарь США Майк Помпео. В то же время уже завтра он покидает свой пост вместе с действующим президентом Дональдом Трампом. Помпео напомнил, что сегодня были введены санкции против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца КВТ-РУС, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток 2».
2021-01-19T19:32:04+03:00
2021-01-19T19:32:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2776518-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 19 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Адвокат Кобзев: Главная претензия УФСИН, что Навальный уклонялся от явки, однако он до 15 января находился на лечении Судебное заседание по заявлению УФСИН об изменении условного срока Алексею Навальному на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции состоится 2 февраля…
Популярное за неделю
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили Алексея Навального в СИЗО «Матросская Тишина» Как рассказал в эфире «Эха Москвы» ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Алексей Навальный содержится в трехместной камере карантинного отделения СИЗО «Матросская Тишина», он там один…