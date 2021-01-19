Алексей Венедиктов: Москва может проводить электронное голосование на московской платформе

Москва может проводить электронное голосование на московской платформе. Об этом рассказал в прямом эфире «Эхо Москвы» главред радиостанции, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Я как председатель штаба по наблюдению выборов в Москве поехал к руководству ЦИКа и Элле Александровне выяснять некоторые вопросы, которые мы задавали после выборов в Мосгордуму. Какие решения по этому поводу приняты, и чего ожидать. Элла Памфилова сказала, что Москва может проводить голосование на московской платформе. В Москве будет электронное голосование», — сказал он.

«В Москве не будет никаких пеньков. Голосование будет несколько дней, это федеральное предложение. Предположу что это будет 3 дня». – добавил глава штаба.

По словам А.Венедиктова, при существов

ании дух платформ – московской и федеральной, не было понимания как работает федеральная, и было направлено «письмо с просьбой оставить московскую платформу, которая работала».

«Другие регионы, как мы поняли, будет около 5 регионов которым разрешат эксперимент по электронному голосованию. Я в ответ сказал, что, если они захотят использовать московскую платформу, мы договоримся с мэрией, чтобы эта платформа была предоставлена, как в прошлый раз Нижнем Новгороду», — добавил он.

Также А.Венедиктов отметил, что пока вопрос о последнем дне голосования – только в очном режиме или совмещенном с электронным голосование – остается открытым для обсуждения.

«Они считают, что традиционное и электронное голосование должно идти вместе. Если три дня, то все три дня. Мы же считаем, что есть возможность двойного голосования, если проводить голосование три дня. Особенно это связано с голосованием за рубежом. ЦИК настаивает, чтобы электронное и бумажное голосование было в одно и тоже время. Но мы договорились продолжить эту дискуссию», — отметил он.