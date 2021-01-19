В Генконсульстве России в Нью-Йорке пожаловались на проблемы со связью и интернетом

В российском диппредставительстве оказались полностью отключены городские телефонные линии, передает агентство ТАСС. В генконсульстве уверяют, что такая ситуация возникла впервые, при том, что представительство России в Нью-Йорке было открыто еще в 1994 году. Собеседники агентства РИА «Новости», в свою очередь, утверждают, что телефонная связь была отключена еще пару дней назад американской стороной. Она, в свою очередь, по словам дипломатов, ссылается на технические проблемы. Между тем россияне, находящиеся в США, столкнулись с трудностями при обращении в консульство, заключили в дипмиссии. В Вашингтоне официально возникшие проблемы у российского представительства в Нью-Йорке пока не комментируют.

Жалобы Генконсульства в Нью-Йорке были высказаны на фоне намеченной на завтра инаугурации избранного президента США Джо Байдена. В Вашингтоне в связи с готовящейся церемонией усилены меры безопасности.