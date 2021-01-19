Соединенные штаты расширили санкции по проекту «Северный поток-2»

В списки попало судно-трубоукладчик «Фортуна», которое должно завершить строительство газопровода, а также его владелец – компания «КВТ-Рус», базирующаяся в России.

Экономист Сергей Алексашенко заметил в эфире «Эха Москвы», что США намерены любой ценой помешать завершению проекта.

Сейчас невозможно предсказать, будет ли в итоге достроен «Северный поток – 2», считает Сергей Алексашенко.

Руководство Евросоюза не может помешать строительству газопровода, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пояснил, что «Северный поток» является частным проектом. В то же время Боррель подчеркнул, что Еврокомиссия всегда отрицала значимость газопровода для Евросоюза. США выступают против него, поскольку считают, что это приведет к зависимости Европы от России.