Полицейские задержали в Москве и Санкт-Петербурге участников одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального

В столице два человека были задержаны на Манежной площади. Еще один человек – у Гостиного двора в центре Петербурга. Накануне на акциях в поддержку Навального после его ареста на 30 суток в Москве, Петербурге и еще ряде городов были задержаны более 70 человек.