В Кремле отрицают, что у президента Владимира Путина есть дворец в Геленджике

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал агентству РИА «Новости», что в российском руководстве в то же время не ознакомились с новым расследованием Алексея Навального и его соратников. В двухчасовом фильме, который появился сегодня на youtube-канале Навального утверждается, что Путину принадлежит резиденция, стоимость строительства которой оценивается почти в 100 млрд. рублей.

Политолог Сергей Марков считает, что подготовкой материалов для этого расследования занималась разведка стран НАТО.

Марков уверен, что этим видео западные разведки пересекли красную черту.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что по данным внутренней статистики YouTube-канала, где было опубликовано видео, ролик менее чем за час посмотрели более миллиона раз. На самой странице с фильмом пока указано не более полумиллиона просмотров.