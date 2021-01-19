Соединенные штаты ввели санкции в отношении судна-трубоукладчика «Фортуна»

Оно должно достроить газопровод «Северный поток-2». Также запретительные меры вводятся в отношении судна «Максим Горький», говорят в американском министерстве финансов. Под санкции попал и судовладелец – компания «Квт-Рус». О планах Вашингтона расширить санкционный список по «Северному потоку» пресса писала несколько дней назад.