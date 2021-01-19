Соединенные штаты ввели санкции в отношении судна-трубоукладчика «Фортуна»

Оно должно достроить газопровод «Северный поток-2». Также запретительные меры вводятся в отношении судна «Максим Горький», говорят в американском министерстве финансов. Под санкции попал и судовладелец – компания «Квт-Рус». О планах Вашингтона расширить санкционный список по «Северному потоку» пресса писала несколько дней назад.
2021-01-19T18:33:37+03:00
2021-01-19T18:33:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2776478-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 19 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Адвокат Кобзев: Главная претензия УФСИН, что Навальный уклонялся от явки, однако он до 15 января находился на лечении Судебное заседание по заявлению УФСИН об изменении условного срока Алексею Навальному на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции состоится 2 февраля…
Популярное за неделю
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили Алексея Навального в СИЗО «Матросская Тишина» Как рассказал в эфире «Эха Москвы» ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Алексей Навальный содержится в трехместной камере карантинного отделения СИЗО «Матросская Тишина», он там один…