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18:33, 19 января 2021

Соединенные штаты ввели санкции в отношении судна-трубоукладчика «Фортуна»

Оно должно достроить газопровод «Северный поток-2». Также запретительные меры вводятся в отношении судна «Максим Горький», говорят в американском министерстве финансов. Под санкции попал и судовладелец – компания «Квт-Рус». О планах Вашингтона расширить санкционный список по «Северному потоку» пресса писала несколько дней назад.  



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