Телефонные линии отключены в генконсульстве России в Нью-Йорке

Также возникли проблемы с интернетом, сказал агентству ТАСС представитель российской дипмиссии. Он подчеркнул, что прежде подобной ситуации не возникало. В свою очередь собеседник агентства РИА «Новости» в консульстве сказал, что связи нет уже более суток, по его словам, телефонные линии отключила американская сторона. Завтра в США должна пройти церемония инаугурации избранного президента Джо Байдена. В столице страны Вашингтоне приняты усиленные меры безопасности.

