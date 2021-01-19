Кремль отрицает наличие у президента Владимира Путина дворца в Геленджике

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал интернет-изданию Daily Storm, что выводы нового расследования Алексея Навального и его соратников не имеют ничего общего с реальностью. Российские власти, добавил Песков, несколько лет назад уже говорили, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике. Двухчасовой фильм о резиденции под Геленджиком появился сегодня на youtube-канале Навального, который накануне был арестован на 30 суток. Авторы расследования утверждают, что объект принадлежит Путину, а стоимость его строительства составила почти 100 млрд. рублей. В расследовании говорится, что дворец возводили за счет «Роснефти» и «Транснефти».

