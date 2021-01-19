Президент США намерен выпустить новую серию массовых президентских помилований

Президент США Дональд Трамп намерен сегодня, в свой последний полный рабочий день в Белом Доме, выпустить новую серию массовых президентских помилований. Имени самого президента и членов его семьи в этом списке ожидать не стоит — по крайней мере, сегодня.

Из громких имен в сегодняшнем списке массовых президентских помилований ожидается только репер Лил Уйен, которого обвиняют в незаконном ношении позолоченного пистолета и боеприпасов к нему, будучи ранее осужденным уголовным преступником. Репер, которому грозит до 10 лет тюрьмы, признал свою вину — традиционно, президенты не помилуют тех, кто пошел на признание вины. Также Трамп намерен помиловать бывшего спикера Ассамблеи Нью-Йорка Шелдона Силвера, дважды осужденного за коррупцию и приговоренного к тюремному сроку прошлым летом. С списке Трампа на помилование и Шолам Вайс, который в 2000 году был приговорен почти к трем годам тюрьмы за рэкет, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, в рамках преступной схемы, в результате которой у страховой компании было уведено 450 миллионов долларов, что привело к ее краху. Вайс бежал в Австрию, но был арестован и экстрадирован в США. Президента Трампа он познакомил с известным адвокатом Аланом Дершовицем, который защищал его во время первого импичмента и уже заявил, что готов защищать и по второму импичменту — по обвинению в подтсрекательстве к насилию в отношении правительства по итогам мятежа 6 января. Всего в сегодняшней серии президентский помилований будет от 60-ти до 100 человек.

Ранее в декабре Дональд Трамп помиловал своих ближайших соратников, ставших фигурантами расследования спецпрокурора Мюллера. А завтра, перед тем как он покинет Белый Дом в 8 утра, от Трампа, как пишет американская пресса, можно ожидать и помилований себя и членов своей семьи.