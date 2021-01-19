«Газпром»: Реализация проекта «Северный поток-2» может быть отложена или приостановлена из-за политического давления

«Газпром» признал, что реализация проекта «Северный поток-2» может быть отложена или приостановлена из-за политического давления. Об этом говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга.

Накануне стало известно, что США ввели санкции против судна, которое занимается укладкой труб в экономической зоне Германии и его собственника.

Газопровод «Северный поток-2», который проходит по территории нескольких европейских стран, в настоящее время построен на 94%.

Между тем, основанный сегодня фонд федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания для поддержки строительства газопровода «Северный поток 2» подвергся жесткой критике в ФРГ.

Наблюдательный совет по фондам в земельном министерстве юстиции подтвердил газете «Шверинер фольксцайтунг» факт основания и тем самым признал правоспособность объединения. Фонд под названием «Защита климата и окружающей среды» получил в качестве основного капитала 20 миллионов евро от акционерного общества «Северный поток 2». Средства должны пойти на проекты в сфере экологии. Запланированы также закупки компонентов и машин для газопровода с целью обхода санкций США в отношении участвующих в строительстве фирм.

Немецкие СМИ сообщают о том, что правительство ФРГ не приветствует создание фонда. В его жизнеспособности сомневаются многие германские эксперты. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии заморозило свое разрешение на продолжение строительства газопровода. Причиной стали заявления двух основных немецких экологических союзов об отказе сотрудничать с фондом. К ним присоединились другие многочисленные объединения. Председатель Совета по окружающей среде Терезия Кроне оставила свой пост в знак протеста. Она заявила изданию «Шпигель», что не поддерживает климатический фонд, который должен создать инфраструктуру, наносящую вред климату.

Председатель партии «Зеленые» Роберт Хабек призвал нового лидера ХДС Армина Лашета предпринять меры против фонда. Хабек заявил, что он образован только для того, чтобы «закончить строительство с помощью денег от Путина». По словам «зеленого» политика, газопровод не обязателен для европейского энергообеспечения.

Официальный представитель германского кабинета министров Штеффен Зайберт подчеркнул, что правительство ФРГ считает «Северный поток 2» экономическим проектом.

Представитель министерства экономики ФРГ подтвердила сегодня ввод в действие санкций США в отношении российского судна «Фортуна», которое участвует в работах по прокладке газопровода.