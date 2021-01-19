В Германии правоохранительные органы озабочены растущим противостоянием чеченских и арабских криминальных группировок

Как пишет газета Франкфуртер Альгемайне Цайтунг, наблюдатели не исключают повторение событий во французском Дижоне.

Перестрелки с ранеными и убитыми – нередкая картина для германской столицы, пишет издание. – Берлинская полиция сообщает, что в прошлом году объем рынка наркотиков, который контролируют преступные группы, составлял 135 млн евро (перевод сайта Инопресса). Криминальные кланы выходцев из Чечни, многие из которых прибыли в Германию под видом беженцев преимущественно в 2013 году, стараются занять место банд, которые под давлением полиции уходят со сцены. Отдельные группы чеченцев конкурируют между собой и ведут себя вызывающе агрессивно по отношению к другим преступным группам, в первую очередь, связанным с ливанскими курдами и палестинцами, начавшими приезжать в Берлин в 70-е годы как беженцы от войны в Ливане. И чеченцы, и арабы живут по своим собственным законам, в изоляции от остального общества, пишет газета. У первых зачастую за плечами военный опыт — борьба за независимость Чечни против российской армии, служба наемниками в Сирии и на Украине; вторые имеют разветвленные связи и контакты, создававшиеся десятилетиями, владеют большими деньгами и компаниями.

В ноябре прошлого года, продолжает Франкфуртер Альгемайне, после нападения чеченцев на закусочную в одном из районов Берлина, арабские кланы дали им отпор, однако полицией было установлено, что обе группы призвали своих сторонников по всей стране приехать в столицу и поддержать их. Власти города очень опасаются повторения сценария июня 2020 года во французском Дижоне, где около двух сотен вооруженных иммигрантов из Чечни в течение четырех дней терроризировали весь город, ведя уличные бои с уроженцами северной Африки, с автоматическим оружием и даже гранатометами. Застигнутая врасплох полиция не вмешивалась в происходящее. Чеченцы тогда приехали в Дижон не только из французских городов, но также из Бельгии, Австрии и Германии, сообщает газета.

Власти Берлина уверены, что криминальные разборки в ближайшее время продолжатся.