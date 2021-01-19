Международная федерация хоккея выплатит Белоруссии компенсацию в связи с переносом Чемпионата мира

Теперь организации придется оперативно решать, где помимо Риги можно провести турнир.

Президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю не позавидуешь. Главный хоккейный чиновник оказался под шквалом критики, причем с обеих сторон. Организационный комитет по подготовке и проведению ЧМ в Минске назвал решение о переносе безосновательным. И выразил сожаление, что спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, превращаются в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решение не проводить чемпионат мира в Минске.

Европейские издания, в свою очередь, обвиняют Фазеля в нерешительности . Подчеркивая, что решение о переносе было принято лишь после того, как спонсоры пригрозили перекрыть «денежный кран».

А между тем господину Фазелю предстоит принять еще одно важнейшее решение. До старта Чемпионата мира осталось всего 4 месяца. А где, помимо Риги, пройдут матчи турнира, до сих пор неизвестно.

Сегодня глава ИИХФ практически исключил вероятность того, что Латвия способна провести Чемпиоат в одиночку. По словам Фазеля, там хотят строить временную арену. Что наверняка скажется на качестве льда и удобстве зрителей. Так что руководству Федерации предстоит выбрать в пару Риге либо Братиславу, либо датский Хернинг. Где недавно был организован женский чемпионат Европы по гандболу.

По словам Рене Фазеля, окончательное решение о месте проведения Чемпионата мира будет принято до конца января.