Восковую фигуру Лаврентия Берии установят на ВДНХ

Она появится в павильоне атомной энергии, строительство которого планируют закончить до конца года.

О появлении в павильоне атомной энергии фигур человека, с чьим именем связывают репрессии конца 30-х-40-х годов, первым сообщило интернет-издание «Открытые медиа». Там обратили внимание на соответствующий тендер на сайте госзакупок. Стоимость фигур Лаврентия Берии составит около двух миллионов рублей с учетом доставки и монтажа. Это как уверяет издание, будут два манекена с туловищами со специальной защитой от вандалов, натуральными волосами, силиконовыми головами и акриловыми глазными яблоками. Еще более двухсот тысяч рублей «Росатом» планирует потратить на костюмы для наркома внутренних дел. Фигуры Берии разместят в разных зонах экспозиции, посвящённой советскому атомному проекту, отметили «Открытые медиа». В госкорпорации подтвердили: фигура Берии на ВДНХ действительно появится. Она будет из воска, это не скульптура, уточнили в «Росатоме». Там пояснили, что экспозиция посвящена созданию первой советской атомной бомбы. Берия курировал ядерную программу СССР. Его включили в число разработчиков этого вида оружия, чьи фигуры установят на экспозиции. Это будет не на самой территории ВДНХ, а в бункере внутри павильона «Росатома», уточнил глава департамента коммуникаций госкорпорации Андрей Черемисинов. Он отметил, что в павильоне также будут фигуры создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова и других людей, кто испытывал её на военном полигоне в Семипалатинской области в Казахстане в августе 49-го года. Агентству ТАСС Черемисинов сказал, что рассказывать о советском атомном проекте без фигуры Берии было бы странно: «Кем бы он ни был, но советским атомным проектом руководил Берия. Из истории ничего нельзя выкинуть».

После смерти Иосифа Сталина и прихода к власти Никиты Хрущева в 53-м году Берия был арестован. Его расстреляли по обвинению в измене Родине. Берию так и не реабилитировали.