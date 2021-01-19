В Башкирии картины местной художницы, которая рисует полуобнаженных людей в нацкостюмах, стали предметом дискуссии

В Башкирии картины местной художницы, которая рисует полуобнаженных людей в национальных костюмах, стали предметом широкой дискуссии. Оценить их хотят депутаты Госсобрания.

Работы Алены Савельевой стали объектом внимания региональных и федеральных СМИ после того, как один из бывших лидеров запрещенной в России организации «Башкорт»* Руслан Габбасов осудил картины с полуобнаженными башкирами и призвал «принять меры» в отношении художницы. На одной из работ — обнимающиеся мужчины в башкирском национальном головном уборе из меха. Мнение общественности разделилось: некоторые поддержали Савельеву, остальные — назвали картины оскорблением национальных символов. Среди последних нашлись и те, кто стал угрожать девушке и ее близким. Художница написала заявление в полицию. В настоящее время МВД проводит проверку. Вчера на эту тему высказался и глава Башкирии Радий Хабиров. Он назвал работы Алены Савельевой «оскорбительными», а ее «поступок» — «скотским». По его словам, тем, кто не согласен с такой точкой зрения, в правительстве «не место». Спустя сутки на проблему обратили внимание и депутаты Госсобрания республики. При этом они не видят проблему правового характера, а намерены обсудить моральный и этический аспект совместно со «специалистами в сфере культуры». Между тем общественность обратила внимания, что ни глава Башкирии, ни депутаты парламента не прокомментировали угрозы художнице.

До выступления Радия Хабирова в поддержку Алены Савельевой высказались лидер регионального отделения Единой России, председатель общественной палаты Башкирии и ряд других общественных деятелей.

* организация запрещена в РФ