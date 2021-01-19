Политолог Кынев считает посвященный Путину фильм-расследование Навального серьезным ударом, нанесенным власти

Политолог Александр Кынев считает посвященное Путину расследование Алексея Навального серьезным ударом, который оппозиционер нанес власти. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас идет длинное повышение ставок. Ситуация движется вперед, движется к какой-то кульминации, а какая она будет, мы сказать не можем. Но у Навального нет выбора, и он идет вперед. Ведь ранее расследования о ком угодно, но прямых расследований, которые были посвящены только Путину, не было.

Он наносит власти ассиметричный ответ», — сказал он.

По мнению А.Кынева, реакция Кремля будет бурной, но теперь любые действия властей по отношению к Навальному будут восприниматься как месть за это расследование.

«Я абсолютно убежден, что реакция несомненно будет. Но надо понимать, что после этого фильма любые дальнейшие действия в отношении Навального будут восприниматься только через одну единственную призму, все это должны понимать», — сказал политолог.

«Власть привыкла к ассиметричным ответам, и за многолетние годы игры в поддавки ее умение вести эту борьбу оно атрофировалось. Когда у тебя нет равного игрока, то ты теряешь навыки. Вот это многолетнее доминирование и игра с подставными конкурентами она в известной степени девальвировала способности власти реально бороться в информационном поле, и на мой взгляд, она сегодня абсолютно в этом проиграла, — заключил политолог.

На ютуб-канале Алексея Навального вышло двухчасовое расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки».