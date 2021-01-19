Министерство цифрового развития предложило закупить планшеты на отечественной ОС для врачей и учителей

Министерство цифрового развития, как пишет газета «Коммерсантъ», предложило закупить планшеты на отечественной ОС для врачей и учителей. На это ведомство собирается потратить почти 19,5 млрд. рублей. Средства пойдут также на разработку приложений для платформы «Аврора». Пока именно нехватка программ, как пишет издание, ограничивает планы по ее применению в государственном секторе.