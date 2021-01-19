В Германии заработал Фонд в поддержку проекта «Северный поток-2»

О его создании объявили власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Фонд позволит компаниям, которые участвуют в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы, пишет местная газета Suddeitsche Zeitung. О планах создать подобную структуру сообщалось еще в начале декабря. Как писала газета Bilf, Фонд против изменения климата будет заниматься проблемами экологии. «Северный поток-2» войдет в сферу его работы как элемент для защиты окружающей среды поясняли власти федеральной земли.