В Германии заработал Фонд в поддержку проекта «Северный поток-2»

О его создании объявили власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Фонд позволит компаниям, которые участвуют в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы, пишет местная газета Suddeitsche Zeitung. О планах создать подобную структуру сообщалось еще в начале декабря. Как писала газета Bilf, Фонд против изменения климата будет заниматься проблемами экологии. «Северный поток-2» войдет в сферу его работы как элемент для защиты окружающей среды поясняли власти федеральной земли.
2021-01-19T17:33:19+03:00
2021-01-19T17:33:19+03:00
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17:33, 19 января 2021
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