Президентский Совет по правам человека пока не планирует реагировать или обсуждать арест Алексея Навального

Глава СПЧ Валерий Фадеев не исключил в интервью интернет-изданию «Открытые медиа», что возможно, эту тему поднимет кто-нибудь из членов Совета. Сам Фадеев сказал, что ему «непонятно удивление части общества» из-за ареста оппозиционного политика.